La Baule Danse 2ème édition Lycée Grand Air La Baule-Escoublac

Lycée Grand Air 12 Avenue de Tréméac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-28

2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30

Après le succès des Rencontres Internationales de la Danse (1987-1997), l’événement renaît sous une nouvelle forme, adaptée aux passionnés d’aujourd’hui sous le nom de La Baule Danse.

Après le succès de la première édition en 2025, qui a rassemblé 160 participants, La Baule Danse revient pour une deuxième édition.

Pendant 4 jours, le lycée Grand Air se transformera une nouvelle fois en véritable campus de danse, accueillant un stage intensif ouvert à tous, du débutant curieux au danseur confirmé en quête de perfectionnement.

Lycée Grand Air 12 Avenue de Tréméac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@labauledanse.com

