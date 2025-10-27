La Baule Danse 2ème édition Lycée Grand Air La Baule-Escoublac
Lycée Grand Air 12 Avenue de Tréméac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Après le succès des Rencontres Internationales de la Danse (1987-1997), l’événement renaît sous une nouvelle forme, adaptée aux passionnés d’aujourd’hui sous le nom de La Baule Danse.
Après le succès de la première édition en 2025, qui a rassemblé 160 participants, La Baule Danse revient pour une deuxième édition.
Pendant 4 jours, le lycée Grand Air se transformera une nouvelle fois en véritable campus de danse, accueillant un stage intensif ouvert à tous, du débutant curieux au danseur confirmé en quête de perfectionnement.
