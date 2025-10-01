La Baule Les saveurs bauloises Saveurs d’octobre Départ devant l’Office de Tourisme de La Baule La Baule-Escoublac

mercredi 1 octobre 2025.

Départ devant l'Office de Tourisme de La Baule 8 place de La Victoire La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-01 10:00:00

fin : 2025-10-29 11:30:00

2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, l’Office de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande vous propose une visite guidée autour des saveurs bauloises.

Venez découvrir l’évolution de la gastronomie bauloise à travers l’histoire des anciens commerces de l’avenue de Gaulle. Revivez l’épopée des halles et rencontrez les producteurs locaux en dégustant leurs produits.

Confort de visite

Des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant sont disponibles gratuitement sur réservation auprès de nos accueils.

Informations et réservations

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Pour réserver en ligne, cliquez sur le bouton orange ci-dessous.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

+33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

