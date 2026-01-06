La Baule Quartier du Casino ses hôtels et ses villas 1h30 La Baule-Escoublac
La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2026-02-12 10:30:00
fin : 2026-02-26 12:00:00
2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05
Lors de cette visite guidée, revivez l’histoire du quartier du Casino au travers de ses grands hôtels et villas balnéaires. Des bains de mer aux activités de loisirs, assistez à la naissance du tourisme à La Baule.
Confort de visite
Des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant sont disponibles gratuitement sur réservation auprès de nos accueils. .
+33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
