La Bazar au Labo Diva Labo diva Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 16:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

La Bazar, un projet qui s’inscrit dans l’appel pour les lieux à réinventer à Nantes. L’Atelier des initiatives, qui porte ce projet, souhaite créer un nouvel espace gratuit d’expérimentation et de rencontres à Nantes. Vous pouvez voter jusqu’au 12 octobre 2025 et découvrir le projet le 11 octobre 2025 au Labo Diva. Du 12 septembre au 12 octobre 2025, l’Atelier des Initiatives invite les Nantais et Nantaises à voter pour soutenir La Bazar, un projet de lieu participatif à la Maison de la Moutonnerie. Soirée de clôture La Bazar pour soutenir le projet, samedi 11 octobre 2025 de 16h à 0h, avec au programme : – un marché de créateurs/créatrices et de prestations artistiques (par La Récré·e),- un atelier dessin avec Gwen, adhérent de l’ADI,- un open platine pour permettre aux jeunes de se lancer dans un espace safe,- un DJ set de Yasmina Bee,- des prises de parole pour mettre en lumière La Bazar, en ce dernier jour de votes et un autre projet porté par l’association Le crayon de bois pour la Chapelle du Martray.

Labo diva Île de Nantes Nantes 44200

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/project/lieux-a-reinventer-3/selection/les-projets-soumis-a-votation-citoyenne