La BD Comédie fête le réveillon 2025 Rue des Bouvreuils Champniers
La BD Comédie fête le réveillon 2025 Rue des Bouvreuils Champniers mercredi 31 décembre 2025.
La BD Comédie fête le réveillon 2025
Rue des Bouvreuils Espace Paul Dambier Champniers Charente
Tarif : 99 – 99 – 234 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 18:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Venez passer une soirée de folie avec nous pour fêter la fin d’année !!!
.
Rue des Bouvreuils Espace Paul Dambier Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
English :
Come and spend a crazy evening with us to celebrate the end of the year !!!
German :
Verbringen Sie einen verrückten Abend mit uns, um das Jahresende zu feiern!!!
Italiano :
Venite a trascorrere una serata pazza con noi per festeggiare la fine dell’anno!
Espanol :
¡Ven a pasar una noche loca con nosotros para celebrar el fin de año!
L’événement La BD Comédie fête le réveillon 2025 Champniers a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême