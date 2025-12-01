La BD Comédie fête le réveillon 2025 Rue des Bouvreuils Champniers

La BD Comédie fête le réveillon 2025

Rue des Bouvreuils Espace Paul Dambier Champniers Charente

Tarif : 99 – 99 – 234 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 18:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez passer une soirée de folie avec nous pour fêter la fin d’année !!!

Rue des Bouvreuils Espace Paul Dambier Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

English :

Come and spend a crazy evening with us to celebrate the end of the year !!!

German :

Verbringen Sie einen verrückten Abend mit uns, um das Jahresende zu feiern!!!

Italiano :

Venite a trascorrere una serata pazza con noi per festeggiare la fine dell’anno!

Espanol :

¡Ven a pasar una noche loca con nosotros para celebrar el fin de año!

L’événement La BD Comédie fête le réveillon 2025 Champniers a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême