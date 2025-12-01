Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La BD Comédie fête le réveillon 2025 Rue des Bouvreuils Champniers

La BD Comédie fête le réveillon 2025 Rue des Bouvreuils Champniers mercredi 31 décembre 2025.

La BD Comédie fête le réveillon 2025

Rue des Bouvreuils Espace Paul Dambier Champniers Charente

Tarif : 99 – 99 – 234 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 18:30:00
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Venez passer une soirée de folie avec nous pour fêter la fin d’année !!!
  .

Rue des Bouvreuils Espace Paul Dambier Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49  magaroproduction@gmail.com

English :

Come and spend a crazy evening with us to celebrate the end of the year !!!

German :

Verbringen Sie einen verrückten Abend mit uns, um das Jahresende zu feiern!!!

Italiano :

Venite a trascorrere una serata pazza con noi per festeggiare la fine dell’anno!

Espanol :

¡Ven a pasar una noche loca con nosotros para celebrar el fin de año!

L’événement La BD Comédie fête le réveillon 2025 Champniers a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême