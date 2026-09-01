La BD donne du son Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan
mardi 29 septembre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
La BD donne du son
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-09-29
Colorées ou sobres, commerciales ou déjantées, cette sélection de pochettes de disques vinyles illustre les liens étroits qu’entretiennent les auteurs de bande dessinée avec la musique et les musiciens. Venez découvrir les créations de Gotlib, Moebius, Bilal, Tardi, Hergé et bien d’autres, des années 1960 à aujourd’hui.
Dans le cadre du salon Zik & Zine organisé par l’association Confluences Musicales le 4 octobre à Mont de Marsan
Kiosque et Mezzanine .
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La BD donne du son
L’événement La BD donne du son Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan
À voir aussi à Mont-de-Marsan (Landes)
- Atelier d’arts plastiques Mont-de-Marsan 16 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Mont-de-Marsan 18 septembre 2026
- [Spécial scolaires] À la rencontre d’un sculpteur, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan 18 septembre 2026
- Venez découvrir la Banque de France et ses métiers, Banque de France – Mont de Marsan, Mont-de-Marsan 18 septembre 2026
- L’archéologie du livre ancien, Mediathèque Philippe Labeyrie, Mont-de-Marsan 18 septembre 2026