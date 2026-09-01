La BD donne du son Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

La BD donne du son

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-09-29

Colorées ou sobres, commerciales ou déjantées, cette sélection de pochettes de disques vinyles illustre les liens étroits qu’entretiennent les auteurs de bande dessinée avec la musique et les musiciens. Venez découvrir les créations de Gotlib, Moebius, Bilal, Tardi, Hergé et bien d’autres, des années 1960 à aujourd’hui.

Dans le cadre du salon Zik & Zine organisé par l’association Confluences Musicales le 4 octobre à Mont de Marsan

Kiosque et Mezzanine .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : La BD donne du son

L’événement La BD donne du son Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan