« La BD du musée » > Atelier Ados Saint-Lô

« La BD du musée » > Atelier Ados Saint-Lô vendredi 22 août 2025.

« La BD du musée » > Atelier Ados

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 15:00:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Qu’est-ce que les œuvres se racontent quand les visiteurs ne sont pas là ? Les ados vont l’imaginer en une planche de Bande Dessinée. .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

English : « La BD du musée » > Atelier Ados

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement « La BD du musée » > Atelier Ados Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Saint-Lô