La BD vous parle… Le Blanc

La BD vous parle… Le Blanc samedi 4 octobre 2025.

Place René Thimel Le Blanc Indre

Début : Samedi 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

La Médiathèque Intercommunale du Blanc vous propose une animation sur le thème de la BD.Familles
Pour ados et adultes. Thématique « Le sport et le Handicap avec un invité: Charly Métais.   .

Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20  leblanc@mediathequesdelabrenne.fr

English :

The Médiathèque Intercommunale in Le Blanc offers a comic book-themed event.

German :

Die interkommunale Mediathek von Le Blanc bietet Ihnen eine Animation zum Thema Comics an.

Italiano :

La Médiathèque Intercommunale du Blanc organizza un evento sul tema del fumetto.

Espanol :

La Médiathèque Intercommunale du Blanc organiza un acto sobre el tema del cómic.

