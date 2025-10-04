La BD vous parle… Le Blanc
La BD vous parle… Le Blanc samedi 4 octobre 2025.
La BD vous parle…
Place René Thimel Le Blanc Indre
Gratuit
Début : Samedi 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
2025-10-04
La Médiathèque Intercommunale du Blanc vous propose une animation sur le thème de la BD.Familles
Pour ados et adultes. Thématique « Le sport et le Handicap avec un invité: Charly Métais. .
Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20 leblanc@mediathequesdelabrenne.fr
English :
The Médiathèque Intercommunale in Le Blanc offers a comic book-themed event.
German :
Die interkommunale Mediathek von Le Blanc bietet Ihnen eine Animation zum Thema Comics an.
Italiano :
La Médiathèque Intercommunale du Blanc organizza un evento sul tema del fumetto.
Espanol :
La Médiathèque Intercommunale du Blanc organiza un acto sobre el tema del cómic.
