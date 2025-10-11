La Beaumontoise Parvis salle des fêtes Beaumont-lès-Valence

La Beaumontoise Parvis salle des fêtes Beaumont-lès-Valence samedi 11 octobre 2025.

La Beaumontoise

Parvis salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 15:00:00

Date(s) :

2025-10-11

7ème édition de la Beaumontoise. Vous l’attendiez ? Elle est de retour !

La Beaumontoise, notre course intergénérationnelle, se réinvente avec de nouveaux parcours !

.

Parvis salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes labeaumontoise.mjcbt@gmail.com

English :

7th edition of the Beaumontoise. Have you been waiting for it? It’s back!

La Beaumontoise, our intergenerational race, reinvents itself with new routes!

German :

7. Ausgabe der Beaumontoise. Sie haben auf sie gewartet? Sie ist wieder da!

Die Beaumontoise, unser generationenübergreifender Lauf, erfindet sich mit neuen Strecken neu!

Italiano :

7a edizione del Beaumontoise. La stavate aspettando? È tornata!

La Beaumontoise, la nostra corsa intergenerazionale, è stata reinventata con nuovi percorsi!

Espanol :

7ª edición de la Beaumontoise. ¿La estaba esperando? ¡Ya está aquí!

La Beaumontoise, nuestra carrera intergeneracional, se reinventa con nuevos recorridos

L’événement La Beaumontoise Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-20 par Valence Romans Tourisme