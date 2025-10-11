La Beaumontoise Parvis salle des fêtes Beaumont-lès-Valence
La Beaumontoise Parvis salle des fêtes Beaumont-lès-Valence samedi 11 octobre 2025.
La Beaumontoise
Parvis salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 15:00:00
2025-10-11
7ème édition de la Beaumontoise. Vous l’attendiez ? Elle est de retour !
La Beaumontoise, notre course intergénérationnelle, se réinvente avec de nouveaux parcours !
Parvis salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes labeaumontoise.mjcbt@gmail.com
English :
7th edition of the Beaumontoise. Have you been waiting for it? It’s back!
La Beaumontoise, our intergenerational race, reinvents itself with new routes!
German :
7. Ausgabe der Beaumontoise. Sie haben auf sie gewartet? Sie ist wieder da!
Die Beaumontoise, unser generationenübergreifender Lauf, erfindet sich mit neuen Strecken neu!
Italiano :
7a edizione del Beaumontoise. La stavate aspettando? È tornata!
La Beaumontoise, la nostra corsa intergenerazionale, è stata reinventata con nuovi percorsi!
Espanol :
7ª edición de la Beaumontoise. ¿La estaba esperando? ¡Ya está aquí!
La Beaumontoise, nuestra carrera intergeneracional, se reinventa con nuevos recorridos
