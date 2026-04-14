La beauté cachée des minéraux, National Museum « Earth and Man », Sofia

La beauté cachée des minéraux Samedi 23 mai, 18h30 National Museum « Earth and Man »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Même les objets naturels les mieux étudiés peuvent révéler quelque chose d’inattendu. « La beauté cachée des minéraux » est une nouvelle vitrine du musée, faisant partie de l’exposition « Les minéraux de la Terre ». Elle présente des minéraux possédant la propriété de luminescence. Certains ne l’exhibent qu’avec la lumière ultraviolette longue, d’autres avec la lumière ultraviolette courte, et certains avec les deux types de rayonnement.La luminescence peut servir de caractéristique diagnostique fiable, notamment dans l’étude des pierres précieuses. Les 35 pièces exposées ont été sélectionnées parmi une collection de 12 000 spécimens. Des minéraux bien connus comme l’opale, la calcite et le gypse surprennent les visiteurs par leur comportement inhabituel sous lumière ultraviolette.En appuyant sur un bouton lumineux, les visiteurs peuvent activer une transition automatique de la lumière blanche à la lumière ultraviolette longue, puis à la lumière ultraviolette courte, et enfin à une illumination ultraviolette combinée.

Entrée gratuite de 18h00 à 23h00

National Museum « Earth and Man » Sofia, Bulgaria Cherni Vrah Blvd. 4 Sofia 1000 Sofia-city 3592865 6639 http://www.earthandman.org/?page_id=4349&lang=en https://www.facebook.com/Earth.and.Man.National.Museum/ Centre – Sofia Métro, à pied

Même les objets naturels les mieux étudiés peuvent révéler quelque chose d’inattendu. « La beauté cachée des minéraux » est une nouvelle vitrine du musée, faisant partie de l’exposition « Les de la à…

Earth and Man Museum ©