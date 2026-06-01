Coincy

La beauté du geste

14 Rue des Bordeaux Coincy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Un programme Plaines villages de la DRAC des Hauts-de-France, Villages en fêtes à Coincy le dimanche 14 Juin 2026 pendant midi à la cour de la Mairie.

Un spectacle gratuit!

Le concert d’une grande star sur le retour…

Un programme Plaines villages de la DRAC des Hauts-de-France, Villages en fêtes à Coincy le dimanche 14 Juin 2026 pendant midi à la cour de la Mairie.

Un spectacle gratuit!

Le concert d’une grande star sur le retour… .

14 Rue des Bordeaux Coincy 02210 Aisne Hauts-de-France +33 3 20 06 87 58

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English :

A Plaines villages program from the DRAC des Hauts-de-France, Villages en fêtes in Coincy on Sunday June 14, 2026 at noon in the courtyard of the Mairie.

A free show!

A concert by a big star on the comeback trail…

L’événement La beauté du geste Coincy a été mis à jour le 2026-06-09 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne