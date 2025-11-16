LA BEAUTÉ DU MONDE Place Gravedona ed Uniti Guer

LA BEAUTÉ DU MONDE

dimanche 16 novembre 2025.

LA BEAUTÉ DU MONDE

Centre Culturel Le Belvédère Guer Morbihan

16:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Rendez-vous avec Mickaël Robinet

Un invraisemblable enchaînement de catastrophes plonge un employé de la Poste dans une course contre la montre, pour convaincre les extraterrestres d’accueillir l’humanité au sein du Grand Conseil Intergalactique.

Il lui faut absolument s’adresser à la planète entière. Pourchassé par la police, il en vient aux dernières extrémités…

Conférence décalée pour comprendre le monde.

Durée 50 min

Spectacle présenté dans le cadre deLa Nuit du cirque en partenariat avec Territoire de Cirque

Tout public, dès 8 ans. .

Centre Culturel Le Belvédère Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 14 47

