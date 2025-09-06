La béholle 2025 Trail, Rando vélo & marche Verdun

La béholle 2025 Trail, Rando vélo & marche Verdun samedi 6 septembre 2025.

La béholle 2025 Trail, Rando vélo & marche

Aérodrome du Rozelier Verdun Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 16:30:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06 2025-09-07

RANDO VELO

6 distances pour le VTT, 15 km /25 km /40 km /55 km /70 km /85 km , de la sortie familiale de 15 kilomètres à la sortie très sportive de 85 km, vous découvrirez des singles techniques et physiques sur les champs de bataille de Verdun !!

3 parcours marche, 10/15 ou 20 kilomètres et 2 parcours « Gravel » de 65 et 110 km

NOUVEAU 3 parcours de route 60, 90 et 120 km

TRAIL :

2 Trails chronométrés, 10 ou 20 kilomètres.

Venez parcourir nos tranchées au départ de l’aérodrome du Rozelier. Circuits Louvetaux de 1 et 3 km

ANIMATIONS Tombola / Village d’exposants / Restauration / Circuit BMX pour les enfantsTout public

Aérodrome du Rozelier Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 38 32 16 91

English :

RANDO VELO :

6 distances for mountain biking, 15 km /25 km /40 km /55 km /70 km /85 km , from the family outing of 15 kilometers to the very sporty outing of 85 km, you will discover technical and physical singles on the battlefields of Verdun!

3 walking routes, 10/15 or 20 km and 2 « Gravel » routes of 65 and 110 km

NEW: 3 road courses 60, 90 and 120 km

TRAIL :

2 timed trails, 10 or 20 kilometers.

Come and explore our trenches from Le Rozelier airfield. 1 and 3 km Louvetaux circuits

ANIMATIONS: Tombola / Exhibitors’ village / Catering / BMX circuit for children

German :

RANDO VELO :

6 Distanzen für Mountainbike, 15 km /25 km /40 km /55 km /70 km /85 km , von der Familienausfahrt von 15 Kilometern bis zur sehr sportlichen Ausfahrt von 85 km, werden Sie technische und physische Singles auf den Schlachtfeldern von Verdun entdecken!!!

3 Wanderstrecken, 10/15 oder 20 Kilometer und 2 « Gravel »-Strecken von 65 und 110 km

NEU: 3 Straßenstrecken 60, 90 und 120 km

TRAIL :

2 Trails mit Zeitmessung, 10 oder 20 Kilometer.

Durchwandern Sie unsere Schützengräben ab dem Flugplatz von Le Rozelier. Louvetaux-Rundwege von 1 und 3 km Länge

ANIMATIONEN: Tombola / Ausstellerdorf / Verpflegung / BMX-Rennstrecke für Kinder

Italiano :

RANDO VELO :

6 distanze per la mountain bike, 15 km /25 km /40 km /55 km /70 km /85 km, dalla gita familiare di 15 km a quella molto sportiva di 85 km, scoprirete singoli tecnici e fisici sui campi di battaglia di Verdun!

3 percorsi a piedi, di 10/15 o 20 km e 2 percorsi « Gravel » di 65 e 110 km

NOVITÀ: 3 percorsi su strada di 60, 90 e 120 km

TRAIL :

2 percorsi a tempo, di 10 o 20 chilometri.

Venite a scoprire le nostre trincee dal campo d’aviazione di Le Rozelier. Circuiti di Louvetaux di 1 e 3 km

ANIMAZIONE: Tombola / Villaggio degli espositori / Ristorazione / Circuito BMX per bambini

Espanol :

RANDO VELO :

6 distancias para bicicleta de montaña, 15 km /25 km /40 km /55 km /70 km /85 km, desde la salida familiar de 15 km hasta la salida muy deportiva de 85 km, ¡descubrirá solteros técnicos y físicos en los campos de batalla de Verdún!

3 recorridos a pie de 10/15 o 20 km y 2 recorridos « Gravel » de 65 y 110 km

NUEVO: 3 recorridos por carretera de 60, 90 y 120 km

RECORRIDOS :

2 recorridos cronometrados de 10 ó 20 kilómetros.

Venga a explorar nuestras trincheras desde el aeródromo de Le Rozelier. Circuitos de Louvetaux de 1 y 3 km

ANIMACIONES: Tómbola / Pueblo de expositores / Restauración / Circuito de BMX para niños

