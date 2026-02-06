La Béholle

Sommedieue Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-06

2026-09-05

RANDOVTT/ MARCHE

– 6 distances pour le VTT, 15 km 25 km 40 km 55 km 70 km 85 km , de la sortie familiale de 15 kilomètres à la sortie très sportive de 85 km, vous découvrirez des singles techniques et physiques sur les champs de bataille de Verdun !!

– 3 parcours marche, 10/15 ou 20 kilomètres

– 2 parcours Gravel de 65 et 110 km

– 3 parcours de route 60, 90 et 120 km

TRAIL

– 2 Trails chronométrés, 10 ou 20 kilomètres.

– Venez parcourir nos tranchées au départ de l’aérodrome du Rozelier. Circuits Louvetaux de 1 et 3 km

ANIMATIONS

– Tombola

– Circuit BMX pour les enfants

– Village d’exposants

– RestaurationTout public

Sommedieue 55320 Meuse Grand Est +33 6 38 32 16 91

English :

RANDOVTT/ MARCHE

– 6 distances for mountain biking, 15 km 25 km 40 km 55 km 70 km 85 km , from the family outing of 15 kilometers to the very sporty outing of 85 km, you will discover technical and physical singles on the battlefields of Verdun!

– 3 walking routes, 10/15 or 20 km

– 2 Gravel courses of 65 and 110 km

– 3 road courses, 60, 90 and 120 km

TRAIL

– 2 timed trails, 10 or 20 kilometers.

– Come and explore our trenches, starting from Le Rozelier airfield. Circuits Louvetaux 1 and 3 km

ANIMATIONS

– Tombola

– BMX circuit for children

– Exhibitors’ village

– Catering

