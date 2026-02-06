La Béholle Sommedieue
La Béholle Sommedieue samedi 5 septembre 2026.
La Béholle
Sommedieue Meuse
Début : Samedi Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-06
2026-09-05
RANDOVTT/ MARCHE
– 6 distances pour le VTT, 15 km 25 km 40 km 55 km 70 km 85 km , de la sortie familiale de 15 kilomètres à la sortie très sportive de 85 km, vous découvrirez des singles techniques et physiques sur les champs de bataille de Verdun !!
– 3 parcours marche, 10/15 ou 20 kilomètres
– 2 parcours Gravel de 65 et 110 km
– 3 parcours de route 60, 90 et 120 km
TRAIL
– 2 Trails chronométrés, 10 ou 20 kilomètres.
– Venez parcourir nos tranchées au départ de l’aérodrome du Rozelier. Circuits Louvetaux de 1 et 3 km
ANIMATIONS
– Tombola
– Circuit BMX pour les enfants
– Village d’exposants
– RestaurationTout public
Sommedieue 55320 Meuse Grand Est +33 6 38 32 16 91
English :
RANDOVTT/ MARCHE
– 6 distances for mountain biking, 15 km 25 km 40 km 55 km 70 km 85 km , from the family outing of 15 kilometers to the very sporty outing of 85 km, you will discover technical and physical singles on the battlefields of Verdun!
– 3 walking routes, 10/15 or 20 km
– 2 Gravel courses of 65 and 110 km
– 3 road courses, 60, 90 and 120 km
TRAIL
– 2 timed trails, 10 or 20 kilometers.
– Come and explore our trenches, starting from Le Rozelier airfield. Circuits Louvetaux 1 and 3 km
ANIMATIONS
– Tombola
– BMX circuit for children
– Exhibitors’ village
– Catering
