LA BELL’ ECO CLIC Ensemble autour du numérique responsable Maison de quartier La Bellangerais Rennes
LA BELL’ ECO CLIC Ensemble autour du numérique responsable Maison de quartier La Bellangerais Rennes mardi 24 mars 2026.
LA BELL’ ECO CLIC Ensemble autour du numérique responsable Maison de quartier La Bellangerais Rennes 24 – 28 mars Ille-et-Vilaine
Du 24 au 28 mars, la Maison de Quartier la Bellangerais vous invite à La Bell’ Eco Clic, sa semaine dédiée au numérique responsable
Du 24 au 28 mars, la Maison de Quartier la Bellangerais vous invite à La Bell’ Eco Clic, sa semaine dédiée au numérique responsable
Au programme : ateliers numériques à la cafet’, Open Lab, exposition d’art numérique avec Aloïs Kyrou et Soraya Tajer, et présentation des créations de l’atelier Junior Maker.
Temps fort le samedi 28 mars de 14H à 18H : création de porte-clés en impression 3D, atelier Botaniphonie avec l’association Electroni[K], Repair Café et jeux autour du numérique responsable en accès libre.
La cafet’ sera également ouverte pour vous proposer des boissons et de délicieux petits gâteaux tout au long de l’événement. ☕
Du mardi 24 au samedi 28 MARS 2026
Maison de Quartier la Bellangerais
️ Gratuit – sur inscription pour le Repair Café
Lien vers le programme : [https://www.labellangerais.org/wp-content/uploads/2026/03/Bellangerais-en-mode-eco-clic-A5-Paysage-3.pdf](https://www.labellangerais.org/wp-content/uploads/2026/03/Bellangerais-en-mode-eco-clic-A5-Paysage-3.pdf)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-24T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-28T18:00:00.000+01:00
1
0299272110
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine