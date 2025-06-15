La Belle au Bois Dormant Gare du Midi Biarritz

La Belle au Bois Dormant

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03

« La Belle au bois dormant » est l’un des ballets les plus célèbres et un merveilleux conte de fées apprécié par les enfants. Présenté par l’International Festival Ballet, l’une des meilleures compagnies de ballet en Europe, cette œuvre raconte l’histoire intemporelle issue du conte de Charles Perrault. Créé en 1890, ce ballet est mis en musique par Pyotr Ilyich Tchaïkovski et chorégraphié par Marius Petipa.

Cette histoire spectaculaire est une véritable célébration de la beauté, de l’élégance et de la grâce. Avec des costumes époustouflants et une scénographie somptueuse digne d’un conte royal, la passion unique de l’International Festival Ballet transporte le public dans un monde féerique fait de fantastique et de rêverie.

Présentée avec un ORCHESTRE EN DIRECT, cette œuvre d’art parfaite offre une expérience captivante et immersive.

Laissez-vous emporter par la magie !! .

