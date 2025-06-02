LA BELLE AU BOIS DORMANT – LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE Chambery

LA BELLE AU BOIS DORMANT – LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE Chambery mercredi 25 février 2026.

LA BELLE AU BOIS DORMANT Début : 2026-02-25 à 20:00. Tarif : – euros.

ANGY GAVOTO PRÉSENTE : LA BELLE AU BOIS DORMANTLe meilleur ballet de conte de fées de tous les tempsMusique : P. I. TchaïkovskiChorégraphie : V. Vsevolozhski et M. PetipaScénographie et costumes : V. Okunev (Théâtre Mariinsky, Saint-Pétersbourg) La Belle au bois dormant est l’un des ballets les plus célèbres et un merveilleux conte de fées apprécié par les enfants. Présenté par l’International Festival Ballet, l’une des meilleures compagnies de ballet en Europe, cette œuvre raconte l’histoire intemporelle issue du conte de Charles Perrault. Créé en 1890, ce ballet est mis en musique par Pyotr Ilyich Tchaïkovski et chorégraphié par Marius Petipa.Cette histoire spectaculaire est une véritable célébration de la beauté, de l’élégance et de la grâce. Avec des costumes époustouflants et une scénographie somptueuse digne d’un conte royal, la passion unique de l’International Festival Ballet transporte le public dans un monde féerique fait de fantastique et de rêverie.Présentée avec un orchestre en direct, cette œuvre d’art parfaite offre une expérience captivante et immersive. Laissez-vous emporter par la magie de La Belle au bois dormant interprétée par l’International Festival Ballet, et plongez dans un univers fantastique rempli de poésie et d’émerveillement.La Belle au bois dormant était une bel enfant, …Un conte de fées enchanteur sur un monde de princes et d’une belle jeune fille, est magnifiquement présenté par la prestigieuse compagnie de ballet, International Festival Ballet. Adaptée du célèbre conte des frères Grimm originaire d’Allemagne, cette histoire captivante raconte le destin d’une jeune fille maudite par une méchante fée, qui ne peut être sauvée que par le baiser du véritable amour. Depuis sa création en 1890 au Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg, La Belle au bois dormant est devenu l’un des ballets les plus populaires et fait désormais partie intégrante du répertoire international du ballet classique.Le ballet La Belle au bois dormant est le fruit d’une étroite collaboration entre Peter I. Tschaikowski et Marius Petipa, considéré comme l’un des chorégraphes les plus importants du XIXe siècle. Ce ballet fascine et séduit les connaisseurs par sa perfection formelle, ainsi que par son expression chorégraphique et musicale sophistiquée. Avec son atmosphère fantastique et son opulence théâtrale, La Belle au bois dormant captive également un large public. Les décors grandioses conçus par le brillant metteur en scène Vyacheslav Okunev, qui collabore avec des institutions telles que le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, ainsi que les magnifiques costumes, ajoutent une élégance sans limite et une légèreté insouciante à la représentation de l’ensemble International Festival Ballet. L’International Festival Ballet offre une interprétation onirique et féérique de ce ballet classique, qui continue de captiver le public après plus d’un siècle. Grâce à son ensemble talentueux, cette production transporte les spectateurs dans un monde magique rempli de grâce et de beauté.International Festival Ballet Ensemble danse surDirection artistique d’Alex BogutskyLe International Festival Ballet est le nouveau nom adopté par l’ensemble de danse, anciennement connu sous le nom de St. Petersburg Festival Ballet , depuis l’été 2022.Choqué et affecté par la guerre d’agression inhumaine menée par la Russie contre l’Ukraine, le célèbre ensemble de ballet change de nom et s’appelle désormais International Festival Ballet . Ce changement de nom résulte du choc et de l’émotion suscités par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. L’ensemble de ballet renomme ainsi pour exprimer sa position claire et sans équivoque. Le International Festival Ballet incarne l’idée d’un ballet international qui transcende les frontières nationales et représente l’harmonie et la coexistence à travers la poésie de l’art, de la musique et de la danse. Face à la guerre, les artistes ont démontré leur position contre l’agression russe à travers plusieurs actions de protestation avant leurs représentations. Par conséquent , ils sont maintenant également menacés par la Russie. Cependant, l’ensemble reste déterminé à défendre ses principes et à promouvoir la paix et l’unité entre les individus.Composé en partie d’artistes ukrainiens, le International Festival Ballet considère cela comme une raison supplémentaire d’être un ballet de paix et de cohésion entre tous les êtres humains. Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ils continuent de se produire avec passion et dévouement, offrant au public des représentations magnifiques et émouvantes.L’ International Festival Ballet est un ensemble de haut niveau qui convainc dans le monde entier par son élégance classique rigoureuse, son souffle de fraîcheur du vingt-et-unième siècle et sa performance de danse parfaite. La troupe est composée de 42 danseurs. Tous les danseurs sont diplômés de

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE 800 AVENUE GRAND ARIETAZ 73000 Chambery 73