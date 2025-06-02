VINCENT DEDIENNE – VINCENT DEDIENNE EN CONCERT – LE TRIANON Paris
VINCENT DEDIENNE – VINCENT DEDIENNE EN CONCERT – LE TRIANON Paris samedi 20 décembre 2025.
VINCENT DEDIENNE – VINCENT DEDIENNE EN CONCERT Début : 2025-12-20 à 20:00. Tarif : – euros.
LES VISITEURS DU SOIR, EN ACCORD AVEC RUQ SPECTACLES PRESENTENT : VINCENT DEDIENNE EN CONCERTVincent Dedienne a des amis chanteurs. Ces chanteurs écrivent des chansons. Comme ce sont des amis, ils ont écrit des chansons à Vincent. Et comme Vincent est leur ami – et bien qu’il ne soit pas tout à fait chanteur – Vincent chante ces chansons en concert. Pendant que je jouais mon one-man-show Un soir de gala, j’ai eu l’idée de demander à des artistes que j’aime de choisir chacun un sketch ou un moment du spectacle et d’en faire une chanson. D’écrire la version musicale, la face mélancolique de chacun de mes personnages.C’est donc ça, Un lendemain soir de gala : ce sont des chansons offertes par Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Juliette, Pierre Lapointe Tim Dup, Albin de la Simone etc… et que je vous offre à mon tour »Vincent
Vous pouvez obtenir votre billet ici
LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75