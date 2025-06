La Belle au bois dormant Paquita En quête de soi Théâtre Ledoux Besançon 5 juillet 2025 20:00

L’association Petits Pas Dansés, en partenariat avec Brigitte Hermetz, ancienne danseuse de l’Opéra National de Paris, est heureuse de vous présenter son nouveau spectacle, au programme varié et éclectique, alliant danse classique et contemporain, répertoire et création.

Plongez d’abord à la découverte des grands ballets du répertoire classique, avec des extraits du ballet « Paquita », jeune gitane espagnole amoureuse d’un officier français; puis savourez le charme d’une adaptation de « La Belle au bois dormant », d’après le conte enchanteur de Charles Perrault et le ballet de Marius Petipa; interrogez-vous enfin sur la place de l’homme dans la nature et engagez-vous sur le chemin d’une quête de soi et de la paix intérieure, à travers la joie, l’harmonie et la pleine conscience, grâce à la nouvelle création chorégraphique de Brigitte Hermetz.

Retrouvez 75 danseurs de l’Ecole de danse Brigitte Hermetz, en cursus amateur ou intensif, sur la scène du théâtre Ledoux et commencez l’été par une belle soirée de ballets !

Renseignements et réservations: reservationpetitspasdanses@gmail.com .

