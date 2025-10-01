La Belle aux cheveux d’or, de Marie-Catherine d’Aulnoy centre culturel Sidney Bechet. 86 Grande Rue. 92380 GARCHES Garches

7€ et 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T15:00:00 – 2025-10-01T15:55:00

Fin : 2025-10-01T15:00:00 – 2025-10-01T15:55:00

3 interprètes

Théâtre & Musique

Durée : 50 minutes

Spectacle créé en avril 2022, en coproduction avec La Ferme de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt / Ensemble Les Mouvements de l’âme.

Avec le soutien du Centre National de la Musique et du Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon.

En 1697, Marie-Catherine d’Aulnoy publie ses quatre volumes des Contes des Fées, dans lesquels se trouvent certains chefs-d’œuvre du genre.

Ici, trois fées sorties d’un livre ressuscitent la Belle aux cheveux d’or, Avenant et son fidèle chien Cabriole, sous la plume de la plus prolifique conteuse du Grand Siècle, dans un spectacle musical et plein d’humour.

Pour servir son esprit mordant et sa flamboyance stylistique, les trois fées réconcilient classique et modernité, clownerie et poésie, dans un univers décalé, pailleté et coloré.

Aurore Evain restaure la mémoire de Marie-Catherine d’Aulnoy, cette autrice oubliée, et redonne à cette pépite littéraire l’éclat qui lui avait été ravi des siècles durant.

Mise en scène : Aurore Evain

Direction musicale : Amal Allaoui (Les Mouvements de l’âme)

Avec Nathalie Bourg (jeu), Amal Allaoui (chant et flûte), Hyérine Lassalle (viole de gambe)

Costumes et scénographie : Tanya Artioli, avec le regard de Carmen Mariscal

Création lumière : Jean-Michel Wartner

Plus d’informations sur le site de la compagnie

DOSSIER DE CREATION

La Subversive – Aurore Evain D’Aulnoy Matrimoine

Mirza Durakovic