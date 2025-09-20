La belle aventure « GéGé » continue Journées Européennes du patrimoine Site GéGé Montbrison

Site GéGé Rue Juliette Nourrisson Montbrison Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Cette visite propose une immersion dans l’histoire du site, de son architecture et de son quartier ouvrier, enrichie d’anecdotes locales.

Un parcours entre mémoire industrielle et renouveau urbain.

Site GéGé Rue Juliette Nourrisson Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

This tour immerses visitors in the history of the site, its architecture and working-class neighborhood, enriched by local anecdotes.

A journey between industrial memory and urban renewal.

German :

Dieser Rundgang bietet einen Einblick in die Geschichte des Standorts, seiner Architektur und seines Arbeiterviertels, angereichert mit lokalen Anekdoten.

Ein Rundgang zwischen industrieller Erinnerung und städtischer Erneuerung.

Italiano :

Questo tour immerge i visitatori nella storia del sito, della sua architettura e del suo quartiere operaio, arricchito da aneddoti locali.

Un viaggio tra memoria industriale e rinnovamento urbano.

Espanol :

Este recorrido sumerge al visitante en la historia del emplazamiento, su arquitectura y su barrio obrero, enriquecido con anécdotas locales.

Un viaje entre la memoria industrial y la renovación urbana.

