La Belle Brocante Antiquités Salle Polyvalente Ausone Montagne

La Belle Brocante Antiquités

Salle Polyvalente Ausone 24 Rue des Écoles Montagne Gironde

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

2026-03-07

LA BELLE BROCANTE REVIENT LES 7 & 8 MARS PROCHAINS

30 professionnels de la brocante et de l’antiquité exposeront, en intérieur, une marchandise hétéroclite du mobilier, des bronzes, des luminaires, de l’art populaire, du vintage, des bijoux, des jouets anciens, des livres etc… pour les collectionneurs, novices ou curieux, objets adaptés à tous les budgets, manifestation dans une ambiance conviviale et éco-responsable.

Entrée gratuite de 9h à 18h.

Parking attenant.

Restauration sur place et à proximité les 2 jours. .

Salle Polyvalente Ausone 24 Rue des Écoles Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine

