La Belle Course Charroux 5 juillet 2025 10:00

Allier

La Belle Course Maison du Tourisme Charroux Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Participez à « La Belle Course » à Charroux, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, en partenariat avec Les Bougies de Charroux. Au programme sport, saveurs, convivialité et animations commerçantes.

Maison du Tourisme

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 97 09 80

English :

Take part in « La Belle Course » in Charroux, one of France’s most beautiful villages, in partnership with Les Bougies de Charroux. On the program: sport, flavors, conviviality and shopping activities.

German :

Nehmen Sie in Charroux, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt, in Partnerschaft mit Les Bougies de Charroux an « La Belle Course » teil. Auf dem Programm stehen Sport, Gaumenfreuden, Geselligkeit und Animationen der Geschäfte.

Italiano :

Partecipate a « La Belle Course » a Charroux, uno dei villaggi più belli della Francia, in collaborazione con Les Bougies de Charroux. In programma: sport, sapori, convivialità e attività di shopping.

Espanol :

Participe en « La Belle Course » en Charroux, uno de los pueblos más bellos de Francia, en colaboración con Les Bougies de Charroux. En el programa: deporte, sabores, convivencia y actividades de compras.

