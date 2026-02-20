La belle danse la danse baroque avec Anne-Sophie Divoux-Defloraine LA NEF Saint-Dié-des-Vosges

La belle danse la danse baroque avec Anne-Sophie Divoux-Defloraine

LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

De 10h à 12h conférence ; de 13h30 à 16h atelier de découverte des danses du répertoire baroque.Tout public

LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est lanef@ca-saintdie.fr

English :

10 a.m. to 12 p.m.: lecture; 1:30 p.m. to 4 p.m.: workshop to discover dances from the Baroque repertoire.

