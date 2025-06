La Belle du Lac Randonnées VTT et pédestre semi-nocturne Site de Santrop Razès 4 juillet 2025 19:30

Haute-Vienne

La Belle du Lac Randonnées VTT et pédestre semi-nocturne Site de Santrop Lac de Saint-Pardoux Razès Haute-Vienne

Les sentiers du Lac de Saint-Pardoux s’offrent à vous pour cette randonnée pédestre ou VTT semi nocturne. Plusieurs parcours sont proposés 33, 26 et 16 km pour les vététistes et 9km pour les randonneurs à pied ou coureurs. Les départs sont libres entre 19h30 et 20h30. Ambiance conviviale et détendue garantie ! Pensez à prendre vos gobelets personnels pour les ravitaillements ainsi que votre casque et votre éclairage. .

Site de Santrop Lac de Saint-Pardoux

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 87 28

