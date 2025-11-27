La Belle équipe Cameo Commanderie Nancy

La Belle équipe Jeudi 27 novembre, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T20:15:00 – 2025-11-27T21:55:00

Fin : 2025-11-27T20:15:00 – 2025-11-27T21:55:00

avec le Musée des bneaux-Arts de Nancy, Histoire d’en parler, dans le cadre de Metro’Folies

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=UV333 »}]

Ciné-débat – Jean, Charles, Raymond, Mario et Jacques, cinq copains au chômage, vivent dans le même hôtel sordide. Ils se retrouvent, un beau jour, heureux propriétaires d’un billet de loterie gagn… Cameo Commanderie La Belle équipe