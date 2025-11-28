LA BELLE ET LA BÊTE – Le Grand Point Virgule Paris

LA BELLE ET LA BÊTE Début : 2025-12-24 à 15:00. Tarif : – euros.

LA BELLE ET LA BÊTELa belle et la bête, une relecture audacieuse du célèbre conte qui bouscule les clichés !Mel, une jeune femme atypique vit seule avec son père. Quand celui-ci disparaît dans des circonstances mystérieuses, Mel met de côté ses mangas préférés pour partir à sa recherche.Elle tombe sur une créature terrifiante, drôle et touchante enfermée dans un château hors du temps. Une complicité inattendue risque de naître entre ces deux êtres que tout semble opposer…Redécouvrez l’histoire de la Belle et la Bête dans une nouvelle version moderne, familiale et décalée !Auteur(s) : Yanis Azaiez et Marie RiouxArtiste(s) : Gabriel Givernaud, Cyrine Arrar, Adrien Tuffreau, Arthur Guionnet et en alternance Clément Barberteguy, Pascal Buil, Marie Rioux, Yanis AzaiezMetteur en scène : Yanis Azaiez et Marie Rioux

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75