LA BELLE ET LA BETE PELOUSSE PARADISE Ales

LA BELLE ET LA BETE

Une version moderne, pétillante et bien décalée du célèbre conte la Belle et la Bête. À la campagne vit un marchand au bord de la faillite avec ses deux filles. Alors qu’il pense retrouver sa fortune d’antan, le voici fait prisonnier de la Bête. Mais sa fille, courageuse et intrépide, décide de se laisser emprisonner à sa place. Mais cette bête est-elle aussi méchante qu’elle le laisse croire ? Une folle aventure pleine d’humour et de musique ou les enfants comme les parents dansent, chantent, rient et participent au début à la fin tout redécouvrant cette merveilleuse histoire de La Belle et la Bête.

