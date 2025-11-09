la Belle et le Clochard Festival Disney Classique Cinéma Olympia Pontarlier

la Belle et le Clochard Festival Disney Classique

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 8.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 16:30:00

fin : 2025-11-09 18:10:00

Date(s) :

2025-11-09 2025-11-16

le Festival Disney Classique fait son grand retour dans

Votre Cinéma Olympia Pontarlier cette année encore

Cette année encore, c’est vous qui avez voté pour notre programmation dont voici les Résultats

– les Dimanches 9 et 16 Novembre à 16h30 nous diffuserons la Belle et le Clochard .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

