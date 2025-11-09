la Belle et le Clochard Festival Disney Classique Cinéma Olympia Pontarlier
la Belle et le Clochard Festival Disney Classique Cinéma Olympia Pontarlier dimanche 9 novembre 2025.
la Belle et le Clochard Festival Disney Classique
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 16:30:00
fin : 2025-11-09 18:10:00
Date(s) :
2025-11-09 2025-11-16
le Festival Disney Classique fait son grand retour dans
Votre Cinéma Olympia Pontarlier cette année encore
Cette année encore, c’est vous qui avez voté pour notre programmation dont voici les Résultats
– les Dimanches 9 et 16 Novembre à 16h30 nous diffuserons la Belle et le Clochard .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement la Belle et le Clochard Festival Disney Classique Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS