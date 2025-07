La belle étoile avec Woman Cave Collective et Brieg Huon Café Marylène Plougasnou

La belle étoile avec Woman Cave Collective et Brieg Huon

Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian Plougasnou Finistère

Début : 2025-07-31 18:00:00

fin : 2025-07-31

2025-07-31

Marylène vous propose une soirée d’observation ludique et festive en compagnie de Woman Cave Collective et Brieg Huon.

Cet événement prendra forme à partir des éléments produits durant les ateliers DIY (« Fais soi-même ») qui auront lieu du lundi 28 au jeudi 31 juillet au café Marylène avec Woman cave Collective.

Au programme :

– Observation des étoiles.

– Musique live.

– Histoires pour petits et grands.

– Chamallows grillés.

Infos pratiques :

– Gratuit €

– À partir de 7 ans.

Ne manquez pas cette occasion !

Soirée organisée dans le cadre du programme Été culturel 2025 de la Drac Bretagne. .

Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 52 97 13 90

