La Belle étoile fête ses 5 ans La Belle Etoile Saintes

La Belle Etoile 20 rue Saint-Eutrope Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-28

La belle étoile fête ses 5 ans. Venez la découvrir ou la redécouvrir dans le cadre d’un concours photo et un tissage collectif.

La Belle Etoile 20 rue Saint-Eutrope Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 07 41 92 contact@belle-etoile-saintes.com

English :

La belle étoile celebrates its 5th anniversary. Come and discover or rediscover it through a photo competition and a collective weaving.

German :

La belle étoile feiert ihr fünfjähriges Bestehen. Entdecken oder wiederentdecken Sie ihn im Rahmen eines Fotowettbewerbs und eines kollektiven Webens.

Italiano :

La belle étoile festeggia il suo 5° anniversario. Venite a scoprirla o a riscoprirla attraverso un concorso fotografico e una tessitura collettiva.

Espanol :

La belle étoile celebra su 5º aniversario. Venga a descubrirla o redescubrirla a través de un concurso fotográfico y un tejido colectivo.

