La Belle étoile fête ses 5 ans La Belle Etoile Saintes
La Belle étoile fête ses 5 ans La Belle Etoile Saintes samedi 20 septembre 2025.
La Belle étoile fête ses 5 ans
La Belle Etoile 20 rue Saint-Eutrope Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-09-20
La belle étoile fête ses 5 ans. Venez la découvrir ou la redécouvrir dans le cadre d’un concours photo et un tissage collectif.
.
La Belle Etoile 20 rue Saint-Eutrope Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 07 41 92 contact@belle-etoile-saintes.com
English :
La belle étoile celebrates its 5th anniversary. Come and discover or rediscover it through a photo competition and a collective weaving.
German :
La belle étoile feiert ihr fünfjähriges Bestehen. Entdecken oder wiederentdecken Sie ihn im Rahmen eines Fotowettbewerbs und eines kollektiven Webens.
Italiano :
La belle étoile festeggia il suo 5° anniversario. Venite a scoprirla o a riscoprirla attraverso un concorso fotografico e una tessitura collettiva.
Espanol :
La belle étoile celebra su 5º aniversario. Venga a descubrirla o redescubrirla a través de un concurso fotográfico y un tejido colectivo.
L’événement La Belle étoile fête ses 5 ans Saintes a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge