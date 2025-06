LA BELLE ÉVASION EN CRU LA LIVINIÈRE – Cesseras 5 septembre 2025 07:00

Hérault

LA BELLE ÉVASION EN CRU LA LIVINIÈRE Lieu-dit Saint-Germain Cesseras Hérault

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Dîner sous les étoiles dans le joli cadre de la chapelle Saint-Germain à Cesseras. Repas accords mets & vins, concocté par David Kaci de la Maison Bareil.

En compagnie de vignerons de l’appellation :

– Domaine de la Senche

– Château Cesseras

– Château de Gourgazaud

– Domaine la Siranière

– Domaine les Jeanneterres

– Alliance Minervois

– Clos Centeilles

– Clos des Roques .

Lieu-dit Saint-Germain

Cesseras 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 27 80 00 la-liviniere@cru-minervois.com

English :

Dinner under the stars in the lovely setting of the Saint-Germain chapel in Cesseras. Food and wine pairings, concocted by David Kaci of Maison Bareil.

German :

Abendessen unter dem Sternenhimmel in der schönen Umgebung der Kapelle Saint-Germain in Cesseras. Essen mit Speisen und Weinen, zusammengestellt von David Kaci aus dem Maison Bareil.

Italiano :

Cena sotto le stelle nella splendida cornice della cappella di Saint-Germain a Cesseras. Abbinamenti enogastronomici curati da David Kaci della Maison Bareil.

Espanol :

Cena bajo las estrellas en el marco incomparable de la capilla Saint-Germain de Cesseras. Maridaje de comida y vino, elaborado por David Kaci de Maison Bareil.

