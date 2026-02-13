La Belle Évasion Flamande, Parc Honoré Declercq, Bailleul

La Belle Évasion Flamande Dimanche 3 mai, 10h00 Parc Honoré Declercq Nord

Sur inscription

Que vous soyez coureur aguerri ou amateur de balades, rendez-vous pour une expérience sportive au cœur des Flandres.

Organisée par l’association du même nom, la Belle Évasion Flamande c’est au choix : une course nature de 14 km, une randonnée de 7 km ou une de 14 km.

Inscriptions et tarifs sur le site de l’association

Parc Honoré Declercq Rue Paul Perrier 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

Nouveau : trail nature dans la campagne de Bailleul