LA BELLE ÉVEILLÉE THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

LA BELLE ÉVEILLÉE

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Une adaptation du conte de Gaël Aymon .

Il était une fois une princesse à qui les fées avaient accordé l’intelligence, le courage et… de terribles cauchemars ! Ainsi lorsqu’à quinze ans elle se pique le doigt à l’épine d’une rose et sombre dans le plus profond des sommeils son destin sera tout autre que celui d’attendre le baiser d’un prince charmant pour la réveiller…

La Belle éveillée, transposition habile de La Belle au bois dormant propose une vision audacieuse de la version d’origine. Dans ce conte musical qui fait le pari des mots et de la musique au sein d’une scénographie sobre et épurée, l’auteur et ses interprètes entraînent la jeune héroïne sur des chemins plein d’action et d’initiative.

Gaël Aymon, l’auteur, a signé de nombreux contes, albums jeunesse et romans ado très remarqués chez Actes Sud Junior, Gallimard Jeunesse, talents Hauts… Ses livres à l’écriture juste et sensible sont souvent récompensés par des prix. C’est avec finesse et humour qu’il revisite le genre du conte et chahute les stéréotypes dans son album Contes d’un autre genre .

Un spectacle programmé dans le cadre du festival

Des elles pour l’égalité

en partenariat avec l’association Du côté des femmes 31 8 .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73

