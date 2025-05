La Belle fête de mai – Friche Belle de Mai et ailleurs dans le quartier Marseille 3e Arrondissement, 23 mai 2025 07:00, Marseille 3e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

La Belle fête de mai Du vendredi 23 au dimanche 25 mai. Friche Belle de Mai et ailleurs dans le quartier 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-25

2025-05-23

Une proposition du CIQ, Centre Social Belle de Mai, la SCIC Friche Belle de Mai, Les Têtes de l’Art

Au programme, concerts, repas, animations, cinéma ou encore ateliers, organisés avec les structures, les collectifs, les habitant·es et commerçant·es du quartier.



Les 23, 24 & 25 mai 2025, le quartier de la Belle de Mai organise la 25ème Belle Fête de Mai .



Comme chaque année, la Belle Fête de Mai sera un temps convivial, familial et festif valorisant les initiatives portées par les structures, associations, collectifs et habitant·es du quartier de la Belle de Mai tout au long de l’année.



Le comité de pilotage de la Belle Fête de Mai Le CIQ, le Centre Social Belle de Mai, Les Têtes de l’Art et la Friche la Belle de Mai.



AU PROGRAMME

Samedi 24 mai | Place Cadenat

14h 16h | RADIO GALÈRE

Venez nous écouter en direct pour découvrir des invité·es spéciaux·ales, des quiz, des informations locales, des chroniques cinéma, de la musique et pleins de surprises !



14h30 18h30 | CELLULE JEUNESSE

Viens découvrir des animations en réalité virtuelle, des sessions de boxe encadrées, des podcasts, des entretiens, de l’initiation à la marionnette et bien qu’autres encore..



15h 18h | LES GRANDES TABLES

Atelier culinaire sur les cuisines africaines



15h 18h | THÉÂTRE MASSALIA

Venez passer du temps avec l’équipe du Théâtre Massalia ! Parlons théâtre, danse, cirque jeune-public autour de jeux, d’affiches, de livres voire de marionnettes !



15h 18h | BOARD SPIRIT MARSEILLE

Atelier d’initiation au skateboard !



Dimanche 25 mai de 15h à 17h | Sur la terrasse du Café du Théâtre, Place Caffo

RADIO GALERE

Venez nous écouter pour découvrir des invité·es spéciaux·ales, des quiz, des informations locales, des chroniques cinéma, de la musique et pleins de surprises !



14h 19h | CINEMA LE GYPTIS PROJECTION DE COURTS & CHANTS POPULAIRES

Projection des courts choisis par le club de programmation de l’association Mot à Mot. Suivie par une après-midi dédiée à la mémoire des femmes italiennes de la Belle de Mai, accompagnées par les chants populaires de Tutte Quante.



15h 17h | RADIO GRENOUILLE ET ORGANON ART CIE | SÉANCE D’ÉCOUTE

Séance d’écoute collective. Venez vous immerger dans les récits des enfants, des jeunes et moins jeunes du quartier. Puis seconde séance d’écoute collective d’Organon Art Cie du podcast Mère(s) réalisés par les enfants de l’École National.



15h 17h | LES GRANDES TABLES | CUISINE AFRICAINE

Un atelier autour des cuisines africaines.

Réservation elena.l@lesgrandestables.com À destination des 5-11 ans .

Friche Belle de Mai et ailleurs dans le quartier 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 95

English :

A proposal by the CIQ, Centre Social Belle de Mai, SCIC Friche Belle de Mai, Les Têtes de l?Art

On the program: concerts, meals, entertainment, cinema and workshops, organized in collaboration with structures, collectives, residents and shopkeepers.

German :

Ein Vorschlag des CIQ, des Centre Social Belle de Mai, der SCIC Friche Belle de Mai, Les Têtes de l’Art

Auf dem Programm stehen Konzerte, Mahlzeiten, Animationen, Kino oder auch Workshops, die in Zusammenarbeit mit den Strukturen, Kollektiven, Bewohnern und Händlern organisiert werden.

Italiano :

Una proposta del CIQ, Centre Social Belle de Mai, SCIC Friche Belle de Mai, Les Têtes de l’Art

Il programma prevede concerti, pasti, intrattenimento, film e laboratori, organizzati in collaborazione con organizzazioni locali, collettivi, residenti e commercianti.

Espanol :

Una propuesta del CIQ, Centre Social Belle de Mai, SCIC Friche Belle de Mai, Les Têtes de l’Art

El programa incluye conciertos, comidas, animaciones, películas y talleres, organizados en colaboración con organizaciones locales, colectivos, vecinos y comerciantes.

