LA BELLE HELENE DE JACQUES OFFENBACH – PALAIS DES CONGRES – MAZAMET Mazamet

LA BELLE HELENE DE JACQUES OFFENBACH Début : 2025-08-30 à 15:00. Tarif : – euros.

L’opérette « La Belle Hélène » de Jacques Offenbach, à 15h au Palais des Congrès de Mazamet.C’est autour de ce grand classique de l’opérette que nous vous donnons rdv pour ce dernier moment de cette 2ème édition. L’histoire inspiré d’Hélène, fille de Zeus et de Paris, fils du roi de Troie. Venez vivre cette après-midi à nos côtés, sur cette île grecque, qui pourrait finalement être à tendance écossaise… Et si on transformait le palais des congrès en pub géant ? … avec plus de 30 artistes…Mise en scène : Emmanuel Marfoglia Chef d’orchestre : Louis-Vincent BruèreChorégraphe : Clémence Camus Musiciens de l’orchestre Colonne • Distribution :Mathieu Sempéré,Jean Goyetche,Emmanuel Marfoglia,Laure Crumière, Fanny Crouet, Thomas MarfogliaJean Noel FerrelFranck Gouffran et les danseuses : Clémence CAMUS, Pauline MUSSETet les danseuses de l’école Cocorpsdanse de Mazamet

PALAIS DES CONGRES – MAZAMET RUE JEAN ASSEMAT 81200 Mazamet 81