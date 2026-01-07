La Belle Hélène Gien

La Belle Hélène

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Début : 2026-02-03 18:30:00

La Belle Hélène, opéra-bouffe de Jacques Offenbach, sera présenté en avant-première le 3 février à 18h30 à l’auditorium de Gien.

Cette représentation, proposée par La Fabrique Opéra, sera racontée par Clément Joubert, offrant au public une approche accessible et vivante de cette œuvre emblématique du répertoire lyrique.

La Belle Hélène, an opera buffa by Jacques Offenbach, will be previewed on February 3 at 6:30 pm at the Gien auditorium.

