La belle histoire de Coline Serreau Salle Paul Fort Nantes lundi 22 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-22 20:00 – 21:30

Gratuit : non 33 € 33 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One woman show Coline Serreau nous raconte sa belle histoire : son premier feuilleton rémunéré 20 centimes la page, l’école où enfant elle a appris à voyager dans les arbres, son numéro de trapèze, les danseurs Hip Hop qui révolutionnent l’Opéra Bastille, les coulisses de « Trois hommes et un couffin », son prochain film où elle épingle les écolos-machos et les travers des spectacles subventionnés…Elle revisite aussi la scène culte de Maria Pacôme dans « La Crise », raconte des anecdotes de théâtre, de cinéma et des ratages désopilants. Avec la liberté et les fous rires qui sont sa marque de fabrique, elle délivre 1h30 de joie pure pour le public.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/