La Belle Journée | Concert Orchestre National AURA Centre Culturel Langeac

La Belle Journée | Concert Orchestre National AURA

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Pour les de 12 ans

Date et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18 21:00:00

Fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Concert exclusif à l’occasion de la 22ème édition de la Belle Journée, de l’Orchestre National AURA pour vivre une expérience musicale et immersive autour du Marquis de Lafayette pour célébrer les 200 ans de son voyage aux États-Unis !

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 32 13 85 contact@belle-journee-lafayette-langeac.fr

English :

Exclusive concert on the occasion of the 22nd edition of La Belle Journée, by the Orchestre National AURA for a musical and immersive experience around the Marquis de Lafayette to celebrate the 200th anniversary of his voyage to the United States!

German :

Exklusives Konzert anlässlich der 22. Ausgabe von La Belle Journée, des Nationalorchesters AURA, um eine musikalische und immersive Erfahrung rund um den Marquis de Lafayette zu erleben, um den 200. Jahrestag seiner Reise in die Vereinigten Staaten zu feiern!

Italiano :

Un concerto esclusivo in occasione della 22a edizione de La Belle Journée, con l’Orchestre National AURA in un’esperienza musicale immersiva basata sul Marchese de Lafayette per celebrare il 200° anniversario del suo viaggio negli Stati Uniti!

Espanol :

Un concierto exclusivo con motivo de la 22ª edición de La Belle Journée, con la Orquesta Nacional AURA en una experiencia musical inmersiva en torno al Marqués de Lafayette para celebrar el 200 aniversario de su viaje a Estados Unidos

L’événement La Belle Journée | Concert Orchestre National AURA Langeac a été mis à jour le 2025-06-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier