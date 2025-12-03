La belle nuit de Noêl salle Amazone Échauffour Samedi 13 décembre, 20h30 7€ / 4€

la troupe de théâtre des Planches de Calech vous propose la pièce de Yvon Taburet » La belle nuit de Noël » Samedi 13 décembre 2025 à 20h30 à la salle Amazone d’ Echauffour.

Pour finir en beauté notre saison théâtrale 2025, la troupe de théâtre des Planches de Calech vous propose une dernière représentation de la pièce de Yvon Taburet » La belle nuit de Noël » le SAMEDI13 décembre 2025 à 20h30 à la salle Amazone d’ Echauffour. En première partie l’ami Laurent vous enchantera avec poésie et humour .

on vous attend nombreux dans une ambiance qui vous plongera dans la magie de Noël

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T23:30:00.000+01:00

1



salle Amazone Echauffour Échauffour 61370 Orne