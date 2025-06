Essonne

La Belle Roue – Les Bords d’été #5 Parc d’Ozonville Athis-Mons 5 juillet 2025 17:00

La Belle Roue – Les Bords d’été #5 5 et 6 juillet Parc d’Ozonville Essonne

Gratuit, entrée libre, accessible à partir de 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T17:00:00 – 2025-07-05T19:00:00

Fin : 2025-07-06T15:00:00 – 2025-07-06T18:00:00

La Belle Roue

Montez à bord et profitez de la vue depuis cette magnifique roue en bois. La Belle roue vous fait prendre de la hauteur tout en respectant la planète : conçue avec des matériaux durables et fonctionnant sans aucune émission de CO2. Une activité ludique pour petits et grands enfants qui met les muscles à contribution !

Évènement proposé par Les Bords de Scènes – Grand-Orly Seine Bièvre

Parc d’Ozonville 35 avenue Marcel-Sembat 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France 01 69 57 81 10 https://www.lesbordsdescenes.fr/actus/les-bords-dete-4/ https://www.facebook.com/LesBdScenes Accès libre et gratuit.

Pour accéder au Parc d’Ozonville :

BUS 399, 191-100, 487, 485

RER C arrêt Athis-Mons

Il est aussi possible de venir en voiture et de se garer aux alentours du parc.

Les Bords d’été

© Sur Mesure Spectacles