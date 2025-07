La belle Suzon, chanson traditionnelles francophones a cappella Bresse-sur-Grosne

La belle Suzon, chanson traditionnelles francophones a cappella

Chateau de Bresse sur Grosne Bresse-sur-Grosne Saône-et-Loire

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Cinq amis, cinq voix et un tambour constituent ce quintet vocal bourguignon. Il puise sa matière dans un répertoire traditionnel français, visité en liberté, arrangé et enrichi de compositions riveraines de Catherine Faure.

Ces chansons universelles se déploient ici dans des polyphonies aux accents parfois pop ou jazz, et font écho à des itinéraires amoureux de femmes d’hier et d’aujourd’hui.

Musiciens de scènes et comédiens, les cinq chanteurs et chanteuses construisent leurs concerts comme des rencontres sensibles avec le public, en proximité.

Une excursion parfois imprévisible, à l’orée des chansons traditionnelles et d’autres mondes traversés ou rêvés.

Avec Catherine Faure, Robin Limoge, Claire Monot,Julien Picard et Alice Waring .

Chateau de Bresse sur Grosne Bresse-sur-Grosne 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 10 92 84 chapaize.culture@orange.fr

