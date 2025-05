La Belle Table | Belle de Brillet – Les Aireaux Graves-Saint-Amant, 15 mai 2025 19:00, Graves-Saint-Amant.

Charente

La Belle Table | Belle de Brillet Les Aireaux 22 route de Graves Graves-Saint-Amant Charente

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 19:00:00

fin : 2025-05-18 22:00:00

Date(s) :

2025-05-15

Prenez place autour de notre table d’hôtes pour une échappée culinaire inédite.

Une parenthèse enchantée où se mêlent saveurs et convivialité.

.

Les Aireaux 22 route de Graves

Graves-Saint-Amant 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 24 17 46 orianechambon@gmail.com

English :

Take a seat at our table d’hôtes for a unique culinary escape.

An enchanted interlude of flavors and conviviality.

German :

Nehmen Sie an unserem Gästetisch Platz, um sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise zu begeben.

Eine zauberhafte Klammer, in der sich Geschmack und Geselligkeit vermischen.

Italiano :

Accomodatevi alla nostra table d’hôtes per un’esperienza culinaria unica.

Una parentesi incantata di sapori e convivialità.

Espanol :

Siéntese en nuestra table d’hôtes para vivir una experiencia culinaria única.

Un interludio encantado de sabor y convivencia.

L’événement La Belle Table | Belle de Brillet Graves-Saint-Amant a été mis à jour le 2025-05-06 par Destination Cognac