La Belle Tablée des Matelots !

700 route de la Moncellière Bouchemaine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19 22:00:00

Date(s) :

2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Bienvenue à la Belle Tablée… Des Matelots !

Saveurs authentiques, chants marins, humour, grandes tablées conviviales et légendes d’autrefois, levez l’ancre et plongez dans l’ambiance festive de notre apéro-spectacle qui prend le large ! .

700 route de la Moncellière Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire labelletablee@symphonia-productions.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Belle Tablée des Matelots ! Bouchemaine a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Angers