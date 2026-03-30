La Belle Tablée Parc des expositions La Teste-de-Buch

La Belle Tablée

Parc des expositions 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-03

Dans un monde où l’on consomme les spectacles assis, séparés, silencieux, La Belle Tablée vous propose autre chose Une soirée à vivre ensemble

Une grande table, des verres qui trinquent, des voix qui se lèvent, des rires qui circulent…

La Belle Tablée vous offre une soirée conviviale, décalée, festive et mémorable… On mange, on boit, on chante, on danse et on rit ensemble !

La Belle Tablée… Ce n’est pas un spectacle que l’on regarde, c’est une expérience collective que l’on partage… .

Parc des expositions 940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : La Belle Tablée

L’événement La Belle Tablée La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Teste-de-Buch