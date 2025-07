La Belle Virée La Suze-sur-Sarthe

La Belle Virée La Suze-sur-Sarthe vendredi 18 juillet 2025.

La Belle Virée

La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 17:00:00

fin : 2025-07-18 22:00:00

Date(s) :

2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20

Elle revient… Toujours aussi festive et conviviale ! Les 18, 19 et 20 juillet, La Belle Virée en Val de Sarthe fait escale à Souligné-Flacé, Malicorne-sur-Sarthe et Spay pour trois jours de fête dédiés aux arts de la rue, à la création et au partage.

Vendredi 18 juillet à partir de 17h à la salle polyvalente de Souligné-Flacé « Beethoven Métalo Vivace » par la Compagnie Monsieur le directeur à 18h00 et « L’herbe est plus rose ici » par le collectif du plateau à 21h00

En plus réalisation d’œuvres participatives avec Le Poulpe à vapeur de 17h00 à 20h30

Samedi 19 juillet à partir de 16h00 au terrain de football de Malicorne-sur-Sarthe « Défilé de haute culture » par Helmut Von Karglass à 18h00 et « Vibrez en musique » avec Suck Da Head à 21h00

En plus atelier modelage en argile à partir de 3 ans de 16h00 à 20h30 et sensibilisation aux gestes de tri

Dimanche 20 juillet à partir de 16h00 au secteur des écoles à Spay « Stories in the city ! » par le Cirque Les dudes à 18h00 et « Opus 2 » par la compagnie Frigo à 21h00

En plus dimanche Tous en cuisine de 15h à 17h sur réservation au 06 14 12 76 10 ou à laurine.girault@paysvalleedelasarthe.fr

En plus samedi et dimanche

De 16h00 à 20h30 parcours podotactile argile et végétaux jeux de société en bois ; fabrication de tawashi et de petits portes-monnaies ; atelier « Comme un artiste de la Préhistoire », atelier dripping (de la peinture sans toucher la feuille)

De 17h00 à 20h30 arts plastiques dès 4 ans avec des matériaux recyclés et réalisation d’œuvres participatives .

La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire chargecommunication@cc-valdesarthe.fr

English :

It’s back… As festive and convivial as ever! On July 18, 19 and 20, La Belle Virée en Val de Sarthe stops off at Souligné-Flacé, Malicorne-sur-Sarthe and Spay for three days of festivities dedicated to street arts, creativity and sharing.

German :

Sie kommt zurück … Immer noch so festlich und gesellig! Am 18., 19. und 20. Juli macht La Belle Virée en Val de Sarthe in Souligné-Flacé, Malicorne-sur-Sarthe und Spay Halt, um drei Tage lang ein Fest zu feiern, das den Straßenkünsten, der Kreativität und dem Teilen gewidmet ist.

Italiano :

È tornato… Festosa e simpatica come sempre! Il 18, 19 e 20 luglio, La Belle Virée en Val de Sarthe farà tappa a Souligné-Flacé, Malicorne-sur-Sarthe e Spay per tre giorni di festa all’insegna delle arti di strada, della creatività e della condivisione.

Espanol :

Ha vuelto… Tan festiva y simpática como siempre Los días 18, 19 y 20 de julio, La Belle Virée en Val de Sarthe se detendrá en Souligné-Flacé, Malicorne-sur-Sarthe y Spay para vivir tres días de fiesta dedicados a las artes de la calle, la creatividad y el compartir.

L’événement La Belle Virée La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Vallée de la Sarthe