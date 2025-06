La Bellecolette en fête à Chenecey-Buillon Parc du Périscolaire Chenecey-Buillon 4 juillet 2025 17:00

La Bellecolette en fête à Chenecey-Buillon 4 et 5 juillet Parc du Périscolaire Doubs

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-04T17:00:00 – 2025-07-04T22:30:00

Fin : 2025-07-05T17:00:00 – 2025-07-05T22:30:00

L’association La Bellecolette propose deux jours de fête à Chenecey-Buillon, avec du cirque, des spectacles, de la musique, des ateliers pour petits grands et une buvette avec de bons produits locaux !

Au programme, vendredi 4 juillet :

– de 17h à 19h : ateliers de cirque avec l’école Passe-Muraille ;

– de 19h à 19h45 : spectacle D’un commun accord de la compagnie Quoi ;

– de 20h30 à 21h30 : concert Alexandrie ;

– à 22h30 : fin de l’événement.

Samedi 5 juillet :

– de 17h à 19h : ateliers de tampons et sérigraphie avec Supersenor ;

– de 20h à 22h30 : vlind-test et DJ avec Sparse ;

– à 22h30 : fin de l’événement.

Avec des interludes de la Fanfare L’écho de la Loue.

Parc du Périscolaire 20 rue de l’Église, 25440 Chenecey-Buillon Chenecey-Buillon 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Parking au niveau de l’église.

© Laura Tisserand