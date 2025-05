THE PREACHER & MAIDOVA / Digitalization – La Bellevilloise Paris, 7 juin 2025, Paris.

La performance DIGITALIZATION est proposée par le binôme composé de The Preacher et de Maidova.

Manon Boucher alias Maidova se questionne sur la manière de rendre compte de la dimension vibratoire d’un corps dansant grâce aux outils numériques. Elle concentre ses recherches sur l’écoute des sensations dans l’optique de les confronter avec des dispositifs numériques.

The Preacher est un producteur de musique électronique qui compose et se produit en Live depuis 1995. Il puisse ses influences dans les sonorités analogiques et minimalistes des premières Free Party, mais aussi dans les courants hypnotiques des années 70 et dans les grands classiques de SF. Dans l’univers des musiques électroniques, l’attente du public se porte vers des expériences mémorables, participatives et transcendantales.

À l’ère des nouvelles technologies, nous sommes en mesure de repousser les limites entre réel et imaginaire, offrant ainsi des expériences sensorielles inédites.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 03h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19 rue Boyer 75020 » Bus : Henri Chevreau : ligne 96 Pyrénées – Ménilmontant : ligne 26 Vélib’ : Boyer – Ménilmontant »Paris

Quand le corps dansant rencontre le numérique, naît DIGITALIZATION — une performance immersive née de la collaboration entre Maidova et The Preacher. À la croisée de la danse, du son et des technologies, ce duo explore la vibration du corps en mouvement, amplifiée par les dispositifs numériques et la puissance évocatrice de la musique électronique.