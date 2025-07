Jamila Woods La Bellevilloise Paris

Jamila Woods La Bellevilloise Paris lundi 7 juillet 2025.

Sur son nouvel album Water Made Us, la musicienne et poète de Chicago Jamila Woods brille à nouveau en posant la question : que signifie s’abandonner pleinement à l’amour ? À travers Water Made Us, Jamila embrasse de nouveaux genres alors qu’elle baigne dans le tumulte exaltant des ruines et du refuge dans l’amour.

Après HEAVN en 2017 et Legacy! Legacy! en 2019, 2 albums marqués par les luttes pour les droits des noir·e·s et personnes de couleur, Water Made Us a révélé une spécificité à part, ce qui en fait son album le plus personnel à ce jour. Un portrait tentaculaire et intime d’introspection, intelligemment conçu pour faire écho aux différentes étapes d’une relation : les premiers jours faits de compromis faciles et de flirt ; la négociation minutieuse dans les moments de conflit ; le deuil de quelque chose de perdu.

Le titre de l’album est une référence subtile à la célèbre citation de Toni Morrison : « Toute eau a une mémoire parfaite et essaie toujours de revenir là où elle était ». C’est ce sentiment qui constitue le pilier de l’arc de l’album.

Jamila Woods en concert à la Bellevilloise le 7 juillet 2025

Le lundi 07 juillet 2025

de 19h30 à 22h30

payant Prévente : 22.66 EUR Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

