Café-concert : Carla du Ré La Bellevilloise Paris

Café-concert : Carla du Ré La Bellevilloise Paris jeudi 24 juillet 2025.

Carla du Ré chante des histoires… Légères et profondes à la fois, lumineuses et graves, la singularité de l’intime y raconte l’universel, et touche pour rassembler.

Le jeu expressif de ses instrumentistes et leurs arrangements jouent avec les contrastes et l’interprétation, et mots et musique résonnent ensemble.

Débutant sa carrière de musicienne en collectant différents répertoires, Carla du Ré poursuit ses voyages musicaux en collaborant avec de multiples artistes, sillonnant les univers de la chanson, des musiques traditionnelles, du jazz ou de l’indie folk, et chantant dans plusieurs langues.

Dans ce concert à la Bellevilloise, elle livre ses compositions en français empreintes de mélancolie dansante et de grooves qui pincent le cœur.

Son goût pour le mélange des genres nous parvient à travers les influences de la pianiste iranienne Sara Majidi-Nejad, rencontrée en résidence de création à Helsinki, et de la violoncelliste Juliette Lainé, spécialisée en musique occitane.

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée.

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

Le jeudi 24 juillet 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

